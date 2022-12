Tipp-15 ⟩ Pärnu Postimehe selle aasta enimloetud spordilood

Kui septembri alguses vigastas kontrollmängus põlve ukrainlane Vadym Kozak ja selle positsiooni paikamiseks toodi tiimi lätlane Davis Geks, siis nüüd sai põlvevigastuse meeskonna liider Andre Walker. Toomas Annuk tunnistas, et kanderaamil saalist haiglasse uuringutele viidud jänki trauma tundus väga tõsine. “Ei hakka ennustama, aga arvan, et sel hooajal ei saa temaga arvestada,” nentis peatreener.

Tiim Go Fit üks eestvedajaist Ramil Lipp võidutses Arnold Classic Europe’il meeste kategoorias games classic bodybuilding. See on põhimõtteliselt klassikaline kulturism, ainult et games classic’ul on ülemist kaalupiiri allapoole nihutatud. Nõnda saavad väiksema lihasmassiga sportlasedki kõrgel tasemel mõõtu võtta.