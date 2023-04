Pärnus hakkab kehtima uus tänavate sulgemise maks

Uues määruses on vähendatud sõiduteede kategooriaid, mille sulgemisel kehtib eri maksumäär. Nelja kategooria asemel jaotatakse sõiduteed kaheks: esimese kategooria sõiduteede maksumäär on 600, teise kategooria teedel 300 eurot päevas. Esimese kategooria teed ja tänavad leiab eelnõu lisast, kõik ülejäänud jäävad teise kategooriasse.

Kõige enam muutub jalgteede või jalg- ja rattateede maksumäär, mis praegu on 100 eurot päevas. Tee sulgemisel nii, et jalakäijatele ja jalgratturitele avatuks jääva tee laius on vähemalt poolteist meetrit, tuleb maksta veerand maksumäärast ehk 75 eurot päevas. Kui suletakse terve kõnnitee, on tasu 300 eurot päev.