Droonifotod Pärnumaalased osalesid uue rekordi sünnis

Pärnumaalt lõi kaasa 323 inimest. Pärnus Vallikäärus osales südame moodustamisel 137 inimest, mis andis üleriigilises pingereas 16. koha. Mullu osales Pärnus moodustatud südames 298 inimest ja 31 kohas toimunud ettevõtmise edetabelis andis see siis kolmanda koha. Virtsus osales südames 79 kohalikku ja see oli eri paikade arvestuses 28. tulemus. Tihemetsas oli südame tegijaid 55 ja Sindis 52, ning askohtade edetabelis ansid see vastavalt 32. ja 33. koha.



Pärnus kuivas süda aastaga poole väiksemaks: kui mullu osales selle moodustamisel ligemale 300 inimest, siis tänavu 137. Foto: Tauno Rubin

Eesti suurim südame kogukonnaalgatuse eesmärk on äratada inimestes hoolivust, tuua kokku erinevate piirkondade kogukonnad ning teha inimestest suuri südameid, mis õhust drooniga peale pildistatakse. Kõige suurema osalejate arvuga süda pälvib endale auhinnaks ka rändkarika, mis on seni igal aastal liikunud uue võitja juurde.

Kõige suurem süda moodustati tänavu Narvas, kus selles osales 489 inimest. See on ühtlasi ka neljandat aastat toimunud ettevõtmise rekord. Eelmine rekord sündis mullu Raplas, kui üritusl lõi kaasa 368 inimest. Sellega võttis piirilinn endale ka Raplalt rändkarika, mis varem on olnud Kohtla-Järvel ning Valaga ja Valkas.



Tihemetsas prooviti suurimat südant vormida huvi- ja spordikeskuse ees. Foto: Gunnar Kurm

Eesti suurima südame traditsiooni idee on pärit JJ-Street Tantsukooli asutajalt Joel Juhilt, kes juba 2005. aastast alates on teinud kevadlaagris noortega südamepilti. Kui aga koroonapandeemia ajal ei õnnestunud laagrit korraldada, siis tekkis mõte südamepildi tegemist jätkata ning teha seda värskes õhus koos kõigi teiste Eesti inimestega.

Nii sündis idee tuua erinevates piirkondades inimesed kokku ja tugevdada ühtsustunnet. “On uskumatu, et sellisest väiksest mõttest on kasvanud midagi nii ilusat ja meeldejäävat. Suurimat tänu väärivad aga need inimesed, kes südame tegemist igas piirkonnas eest vedasid ja mõtte teoks tegid,” märkis Juht.



Silndi lõi südame moodustamisel kaasa 52 inimest. Foto: Elton Jets

Kui esimesel aastal tehti südameid üksnes JJ-Street Tantsukooli treenerite või noorte eestvedamisel, siis tänaseks on mõttega ühinenud paljud teised kollektiivid, organisatsioonid ja aktivistid. Sel aastal võttis osa mitmeid uusi piirkondi,