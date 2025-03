Politsei otsib Pärnus kadunud 50aastast Eduardi

Lähedaste jutu järgi ei ole mehe tervis korras ja ta ei pruugi mäletada, kus ta elab. Eduard võib liikuda nii Pärnu linnas kui ka maakonnas. On võimalik, et teda märgati möödunud nädalavahetusel sõitmas bussiga number 40 Paikuselt Pärnu suunas.

Mees on 190 sentimeetrit pikk, tugeva kehaehitusega ja kiilas. Peal on armid. Seljas kannab ta musta sooja poolpikka jopet. Jalas on tal tumesinised Adidase püksid ja pruunid kõrgemad botased.