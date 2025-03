Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets: Järgmisel aastal algab Papiniidus suur sagimine

Mis seis on Pärnumaal Rail Balticuga (RB)?

Nüüdne lepingu sõlmimine (Selja–Tootsi lõigu ehitus, toim) tähistab põhikoridori Pärnumaale jõudmist, mis on märgiline. Sellega on sisuliselt pool RB koridorist ehitusvalmis: ehitajad on leitud, alustavad oma tööd. 70 kilomeetril tööd juba käivadki, lepingud sõlmiti eelmisel aastal.

Pärnumaa osas käib töö ka Pärnu linnas seoses siinse reisiterminaliga. Esimestes etappides ehitame juurdepääsutänavad, kergliiklustunnelid, seda juba sel aastal.

Pärnu reisiterminali ehitamise hanke avaldame tõenäoliselt selle aasta lõpus, nii et järgmisel aastal algab Papiniidus suur sagimine.

Tänavu märtsis-aprillis sõlmime suured ehituslepingud, mis hõlmavad Tootsi–Pärnu alusehituse ja Pärnu–Ikla lõigu rajamist.

Kui avada prioriteete, siis Tootsi–Pärnu vahel on Rääma raba tehniliselt ülikeerukas ettevõtmine, mis tähendab, et sellele läheb põhitähelepanu. Sinna ehitamine võtab tehnoloogiliselt rohkem aega kui ehitada põllu peale või metsa serva.

Pärnust lõuna poole jääv planeering on märtsis valmis taaskehtestamiseks (planeering tühistati 2020, kuna mõju Luitemaa linnualale ei hinnatud põhjalikult, toim). Plaan on enne põhikoridori rajada sinna viaduktid ja ökoduktid, nagu oleme teinud mujal maakondades. Esiteks hajutab see ehituskoormust. Teiseks on ökoduktid keskkonnameede ja mida varem need rajame, seda enam saavad need end sisse töötada raudtee käikuandmise ajaks.



Kas Lõuna-Pärnumaaga on nüüd asjad täiesti korras, on kindel, et kevadel planeering kehtestatakse ja mingeid tagasilööke ega tühistamisi enam ei tule?