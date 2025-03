Pärnakad on rõivakonteinerid omaks võtnud

Tekstiilikonteinerid asuvad Pärnus Vana-Sauga, Raeküla ja Audru jäätmepunktis. Eraldi mahuti on riideesemetele, mis on veel kasutuskõlblikud, ja tekstiilile, mis on sedavõrd kulunud, katki või määrdunud, et keegi teine neid enam tarvitada ei soovi. Peale rõivaste võib sinna viia kodutekstiili: rätikuid, kardinaid, voodipesu, tekke, patju, voodikatteid, pleede. Aga ka vöid ja käekotte. Madratsid ja vaibad kuuluvad suurjäätmete hulka, neid saab ära anda jäätmejaama või kogumisringil.