Politseiinfot saab numbril 1247

PPA teabehaldusbüroo politseikapten Triin Tõnismäe selgitas, et kolm aastat tagasi andis politsei oma infotelefoni haldamise üle häirekeskusele. "See on tõstnud meie kättesaadavuse ja teenuse kvaliteeti, sest riigiinfo telefonil saab helistada ööpäev läbi seitse päeva nädalas ja kõik kõned saavad kiirelt teenindatud. Ka inimesele on mugavam helistada ühel numbril, kust saab infot riigi teenuste kohta, selle asemel et eri asutuste numbreid meelde jätta," põhjendas Tõnismäe.