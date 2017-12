Abort, ahistamine, iive – köitvamad arvamusteemad 2017. aastal

1. Sirle Matt: Igav on, teeks aborti

"Abordi teema, millega EKRE aktiivselt tegeleb, on tagajärg, mitte põhjus. Kahjuks pole aga keegi vaevunud raseduse katkestamise põhjusi välja selgitama. Vähemalt ei võta abordivastased neid jutuks."

2. Mikk Pärnits: Psühholoogina on ebaprofessionaalne naeruvääristada naiste ülestunnistusi

"On väga kurb kuulda, et füüsiline ja vaimne vägivald osutuvad nende naeruvääristamise sihtmärgiks, kus erilise litaka saavad keskeas või vanemad naised: psühholoogina on veel väga ebaprofessionaalne (kui mitte kuritegelik) naeruvääristada vanemate naiste ülestunnistusi nende peal toime pandud vägivallast. "

3. Siiri Erala: Mees, miks sa ei saa lapsi?

"Selle arutelu puhul häirib mind veel, miks me meestele küsimusi ei esita. Eesti mehed, miks te ei saa lapsi? Sest lapse saavad enamikul juhtudest ikka naine ja mees koos. Üks pool ei suuda selles arutelus anda ammendavaid vastuseid."

4. Siiri Erala: Valitsustrio kiidulaul Pätsi silme all

"Hoolimata ilmsest ebakõlast salmide ja lõppmängu vahel, tuleb tunnustada valitsustrio püüdu rahustada jõulupühadeks eestimaalaste meeled ja sisendada uue aasta hakul usku kaunimasse tulevikku. Ja nüüd kõik koos: 500 maksuvaba eurot ootab meid ees!"

5. Kaido Kruusoja: Linnaisad, pidage kokkulepetest kinni!

"Ehitage see sild, kuhu tahate, aga ärge loopige ettevõttele kaikaid kodaratesse ega raisake nende raha! Pidage kokkulepetest kinni!"

6. Heli Künnapas: Kas emaks saab sünnitades või abielludes?

"Kui aasta ema tiitel väärtustab abielu, siis miks mitte nimetadagi see aasta abielu tiitliks. Sel juhul peaks aga hindama ka meest ja tema panust pereellu."

7. Külli Tammur: Sindi paisu ei ehitata katse- ja eksitusmeetodil

"Ei oleks mõeldavgi nii suurt projekti ellu viia katse- ja eksitusmeetodil ning mõelda, et hakkame kaevama ja vaatame, kas kallas variseb."

8. Kalev Vilgats: Vallikääru aas jäi Grillfestile kitsaks

"Pole midagi teha, kui pidu aasal väga suureks läheb, tuleb võtta kasutusele Munamäe park ja müügitelgid saaks püstitada kuni Vee tänavani. Suuremaks peoks poleks kesklinnas ruumi või tuleks siis laieneda juba Tallinna värava juurest Jakobsoni parki ja Rüütli tänavale."

9. Liina Hansen: Haiglajuhid peaksid tagasi astuma

"Ma ei pea emana vastuvõetavaks, et õpetame oma lastele väärtusi, kuid ühiskonnas käitutakse vastupidi. Kui need juhid jäävad ametisse, antakse sellega signaal lastelegi, et eetilised tõekspidamised tööelus ei kehti. "

10. Toomas Kivimägi: Miks jäi võitja Pärnus koalitsioonist välja?

"Asi, millega ma ei olnud arvestanud, oli see, et ka sõbrad võivad reeta. Uskusin, et kokkulepped peavad."