Siltide uuendamise eesmärk on soov esile tõsta Visit Pärnu kodulehte ja suvepealinnas puhkamise võimalusi. “Uued tähised aitavad pärnakatele ja külalistele teadvustada, et visitparnu.com on koht, kust saab Pärnu kohta vajalikku, huvipakkuvat ja asjakohast informatsiooni,” selgitas kommunikatsioonispetsialist.