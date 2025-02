Lapsed tikkusid jääle, millest päästja hiljem läbi kukkus

Läinud laupäeval kella 14.11 ajal said päästjad teate, et Pärnus jõe paremkaldal on lapsed jääle läinud. Päästeauto sireene kuuldes lapsed küll lahkusid, kuid päästjad mõõtsid siiski samas kohas jää paksust. See oli kalda ääres vaid viis sentimeetrit. Kusjuures jää paksust määranud päästja vajus läbi.