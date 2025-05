Uue silla maalingut on soditud Rääma tänava pool. Pildilt näeb, et ei halastatud isegi oravale, kes rõõmustaks kõndijaid ja rattureid silla kaldal.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar ütles, et kahju on korvamatu, sest rikutud on unikaalset kunstiteost. “Kunstnikud üritavad seda maha saada. Kui ei õnnestu, tuleb maaling üle katta,” lisas ta.