Transpordiameti nimel saadetakse petusõnumeid

Mitu inimest on pöördunud transpordiametisse, kuna nad on saanud mobiiltelefonile tekstisõnumi, kus teatatakse tervisetõendi kehtetuks muutumisest. Inimene suunatakse vajutama lingile, et täita tervisedeklaratsioon. Tegemist on libasõnumiga, mille autor pole transpordiamet.