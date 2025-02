Menüüs olid kilutrühvlid ja magustoiduna kamatarrend. Neid kooliõpilastele serveerinud restorani Noot peakokk Rudolf Visnapuu uuris einetama tulnud lastelt esmalt, mis nad arvavad, millega tegu. Kilutrühvli kohta pakuti esiotsa, et pasteet. Seepeale seletas Visnapuu, et soolane amps on nagu kiluvõileib.