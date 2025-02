Vändras alustas tööd Adveni hakkpuidukatlamaja

"Mõistagi ei rõõmusta hinnatõus kedagi, kuid läbi said kaalutud kõik alternatiivid. Põlevkiviõli ei ole pikas plaanis jätkusuutlik lahendus ja kogemus näitab, et gaasi hinnad võivad kerkida ettearvamatult. Kõige tähtsam on siiski see, et Vändra on saanud vajaliku ja stabiilse küttelahenduse, mis pikemas plaanis toob ka alternatiividega võrreldes kokkuhoiu," lausus Põhja-Pärnumaa vallajuht Madis Koit.