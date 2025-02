"EV 107" üritused Pärnumaal: kohvitamine, kinoseansid, tuurid, aktused ja kuulsuste kontserdid

Põhja-Pärnumaal toimub 24. veebruaril pidulik lipuheiskamine kell 10 Vändra kirikumäel. Sellele järgneb kontsert-jumalateenistus Vändra kirikus. Iseseisvuspäevale pühendatud kontserte korraldatakse vallas mitmel pool. Näiteks astub reedel kell 19 Vändras Lüdigi saalis üles Liisi Koiksoni trio ja laupäeval kell 18 esineb Pärnu-Jaagupi rahvamajas Mari Jürjens. Need kontserdid on piletiga. Tähtpäeva puhul sobib vaadata Toomas Hendrik Ilvesest pajatavat dokumentaalfilmi “Kikilipsuga mässaja”, mida näidatakse reede õhtul Pärnu-Jaagupi rahvamajas, sinnagi tuleb pääse lunastada.

Saarde vallarahvale korraldatud iseseisvuspäeva kontsertaktus ja valla tänupidu algab laupäeval, 22. veebruaril kell 17 Kilingi-Nõmme klubis. Esinevad kohalikud taidlejad ja tšellist Silvia Ilves koos pianist Stefan Ilvesega. Pidu on küll tasuta, kuid külalistel tuli end varem registreerida. Surju rahvamajas tähistatakse Eesti sünnipäeva 23. veebruaril kell 15, mil esineb Eesti riikliku sümfooniaorkestri tšellokvartett. Pühapäeval tunnike enne keskööd on Surju rahvamaja kutsunud inimesi öömatkale. Matk toimub RMK Laiksaare loodusrajal.

Tori vallas algab koduriigi aastapäeva tähistamine Sindi naisliidu korraldatud üritusega reedel kell 17 Sindi seltsimajas. Järgmisel päeval on samas asukohas kell 18 piduõhtu "Eesti Vabariik 107". Mõlemad üritused on pääsmega. Tori rahvamaja kollektiivid astuvad oma kodusaalis riigi tervituseks üles 24. veebruaril kell 10, lipuheiskamisel kell 8 mängib Pärnu noorte puhkpilliorkester ja laulavad koorid Sindi gümnaasiumi ees Julius Friedrich Seljamaa monumendi juures. Tori valla pidulik iseseisvuspäeva kontsert toimub 24. veebruaril kell 14 Are huvikeskuses. Esinevad Marko Matvere ja ooper-kvartett. Sissepääs on prii.