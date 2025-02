Politsei: Pärnu lahel valitsevad ebastabiilsed jääolud

Pärnu politseijaoskonna merepääste- ja piirkonnagrupi piirivalvur Sander Kobolt sõnas, et visuaalselt katab Pärnu lahte ilus jää, kuid see pole veel nii paks, et inimest kanda. "Pärnu laht oli alles 15. veebruarist jäätanud kinnisjääga vaid Valgeranna ja Saulepa küla alt ning ülejäänud lahes liikus triiviv jäärüsi ja vaba vesi. PPA merepäästjad mõõtsid 16. veebruaril jää paksust kaldast kuni 1,5 kilomeetri kaugusel, see kinnitas jääkihi paksuse kõikumist neljast 11 sentimeetrini Valgeranna ja Saulepa küla all," lausus ta.

Pärnu merepäästjad tuletavad meelde, et kui on plaan minna merejääle, võiks teavitada lähedasi, kuhu täpsemalt ja kui kauaks minnakse. Soovituslik on kanda ujuvkombinesooni ning kaela riputada jäänaasklid. Jääle võiks minna kellegagi koos ning mitte jääda pimeda kätte. Telefon tuleb hoida laetuna kaasas ning võimalusel pakkida see veekindlasse kotti. "Jälgige ilmateadet ning kui kõhutunne ütleb, et asi on kahtlane, siis jätke jääle minek ära,“ lausus Kobolt.