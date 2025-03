Graafik Puugid juba liikvel: on aeg end entsefaliidi vastu vaktsineerida!

Eelmisel aastal haigestus terviseameti andmetel puukentsefaliiti 138 inimest ning viimaste aastate soojad talved on haiguse levikut soodustanud. Puugid muutuvad aktiivseks varakevadel, mil temperatuur on püsivalt üle 5–7 kraadi. Kuivõrd ka tänavu oli pehme talv ja püsivad soojad pole enam kaugel, on praegu õige aeg end vähemalt puukentsefaliidi eest kaitsta ja minna vaktsineerima.