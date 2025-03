Uuring: Saarde tuulepark ei põhjusta lubatust suuremat müra

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles, et Saarde tuulepargi tekitatava müra tasemed on nüüd teada ning nende andmete põhjal ei ole terviseametil põhjust kahtlustada inimese tervisele ohtlikku mõju. Härma sõnul võib tuulepargi olemasolu inimesi häirida, kuid seal võivad lisaks mürale rolli mängida teised tegurid, millel ei ole otseselt puutumust tervisega.

Tuuleparkide puhul on määratud, et müratase ei tohi ületada ööpäev läbi 40 detsibelli, mis on võrreldav näiteks külmiku tekitatava heliga. Uuringu tulemused kinnitasid, et tuulikutest tulenev välisõhu müra on alla normi: kõik mõõtmistulemused jäid nii päevasel kui öisel ajal alla Eesti Vabariigis kehtestatud rangeima normi.