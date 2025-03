Parim Pärnumaa kool hoiab üleriigilises edetabelis neljandat kohta

Esikoha on hõivanud Tallinna reaalkool, edestades märkimisväärselt Tallinna Inglise kolledžit, kolmas on Gustav Adolfi gümnaasium. Neljandat kohta hoiab Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium ja viiendat Tartu Hugo Treffneri gümnaasium.

Sütevaka humanitaargümnaasium tegi tulemuste selgumise järel sotsiaalmeediasse postituse, et sportlased küll ütlevad, et neljas koht on see kõige hullem, aga nemad nii ei arva. Kõige olulisem on, et head riigieksamitulemused avavad vilistlastele uksed soovitud erialadele ja ülikoolidesse.