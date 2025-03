Pärnus Kirsi tänava korteripõlengus hukkus inimene

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld ütles, et kahetsusväärselt on viimastel aastatel tulekahjudes hukkunud just üksi elavad eakad. "Vanemate inimeste iseseisev hakkamasaamine on piiratud ja kuigi neil on olnud tugivõrgustik, kes hooldab ja tagab igapäevaseks eluks vajalikud tingimused, ei ole neile võimalik pakkuda ööpäevaringset järelevalvet. Just neil hetkedel on saanud alguse sündmused, mis on põhjustanud inimese hukkumise," lausus Laanepõld.