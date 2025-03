Naabri elamises puhkenud tulekahju sundis evakueeruma nii maal kui linnas

Päästjad kustutasid korstnapõlengu ja tuvastasid, et maja küttekoldeid polnud korstnapühkija hooldanud juba pikka aega. Seetõttu suunati ühistu viivitamata spetsialisti tellima. Ühtlasi selgus, et korteris puudusid nii suitsu- kui vingugaasiandurid.

Samal päeval kell 18.29 said päästjad väljakutse Pärnu Kirsi tänavale, kus viiekorruselise kortermaja elanikud tundsid trepikojas suitsuhaisu ja avastasid, et ühe korteri metalluks oli kuum. Elanikud evakueerusid enne päästjate tulekut.

1. juulist 2009 peab suitsuandur olema igas eluhoones ehk eramus ja korteris. Jaanuarist 2022 on vingugaasiandur kohustuslik kõikides kodudes, kus on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel.​ Päästjad tuletavad meelde, et andurid on elupäästvad seadmed ja nende puudumine võib õnnetuse korral saatuslikuks saada. Samuti tuleb küttesüsteeme järjepidevalt hooldada.