Palava päikese varjus mõnusalt jahedas, aga pidulikult kaunistatud pühakojas kõlas riigihümn Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkestri Saxon esituses. Seejärel ütles päevakohased tervitussõnad organisatsioonikaaslastele ja külalistele Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esinaine Karmen Vesselov, kes rõhutas, et Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal möödub vabatahtlikul isamaalisel üle 100 liikmega naisteorganisatsioonil Pärnumaal 25 tegevusaastat.

Aukohal istusid Naiskodukaitse auliikmed Helju-Tiina Soomägi, Ella Raudsepp ja Elfriede Laidvee, kes noorematele on meenutanud sõjaeelse organisatsiooni tegevust ja repressioone, mis punapöörde järel selle liikmetele kaasnesid.

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna juhatuse tänukirju pikaajalise eeskujuliku teenituse eest jagus paljudele, kuid keskjuhatuse meened võtsid vastu Tiina Aluste-Bärlin, Maret Kommer ja Ingrid Sõber.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andis kõrge autasu, Liiliaristi hõberisti, Peeter Müürsoole, kes oli Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna asutamise ajal kohalik Kaiteliidu pealik ja toetas mõtet igati, kuigi selle oli 1993. aastal ka vastuseisjaid.

Kingutusi ja lilli andsid üle Tori kiriku taastajate ühenduse esimees Jüri Kask ja reservohvitser ja Anname au kampaaniale kaasaitaja Viljo Vetik, Kaitseliidu Pärnumaa malevapealiku ülesandeid täitev major Kristian Kivimäe, Naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Kaja Lotman ja mitmed teised.

Järgnes ühispildistamine ratsamonmendi juures ning pidulik lõuna, Janne Ristimetsa tantsurühma üllatusesinejad, kelle vanemad või kes ise kuuluvad Naiskodukaitsesse ja Kaitseliitu.

Ajakapslisse võisid kõik jätta sõnumi naiskodukaitsjatele, kes avavad selle 25 aasta pärast.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming möönis, et Pärnumaa kui ühena viimastest taasloodud ringkonna areng on olnud kohati suuremate tõrgetega kui ülejäänud maakondades, aga täna võib öelda, et see ringkond on tubli keskmine või üle selle.

“Kui mõtlen suurõppuse Siil konteksti, siis Pärnu ringkonnal oli eriti suur ülesanne teistega võrreldes, kui tehti koostöös politsei- ja piirivalveameti ja kohaliku omavalitsusega evakuatsiooniõppus ja väga hästi veeti see välja, nii et Pärnumaa ringkond on heal järjel,” tunnustas Tooming.

Toominga jutu järgi on 2500 liikmelise Naiskodukaitse roll mitmetahuline, ühelt poolt naiste kaasamine riigikaitsesse, aga teine mõõde on laiemad teemad, märksõnad, mis seostuvad Naiskodukaitsega, nagu sinilillekampaania, kus naised panustavad aega veteranide toetuseks.

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna loomisele kaasa aidanud ja 5. juunil 1993 tegevust alustanute kohta ütles kaitseliitlane Peeter Müürsoo, et need on tublid tüdrukud ja naised, kellel on kõvasti tegevusi kõvasti ja veel rohkem head tahtmist.