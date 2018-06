Ühe Bussi naaberpuhveti valvekaamera salvestiselt on näha, kuidas öösel kella nelja ja poole viie vahel askeldab ümber bussi mees, kellel on seljas hallikas kampsun ja jalas helehallikad püksid. Nähtavasti kannab ta musta õlakotti.

Kuigi vargus tegi Ühe Bussi kollektiivi olukorra keeruliseks, kinnitas Kurvet, et hoolimata juhtunust jätkab baar tegevust graafiku alusel. Seega on nad avatud juba homme.

"Me ei saa uksi kinni panna, suur kontsert on ju tulemas," märkis baaripidaja. Ta selgitas, et reedest Elephants from Neptune´i esinemist on juba nii pikalt ja põhjalikult ette valmistatud, et selle ärajätmine paneks ärile veel suurema põntsu.