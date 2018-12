Soomaa rahvuspark tähistab 25. aastapäeva

„1993 oli Eesti looduskaitses oluline aasta, mil saime kolme rahvuspargi võrra rikkamaks. Praegu näitavad rahvusparkide noorte looduskaitsjate hoogustunud tegevus, aktiivne osavõtt sünnipäeva-aasta fotokonkursist, kaitsealade kodulehtede sagenenud külastused ja sotsiaalmeedia postitused, et kujunenud on huvigrupid ja kogukonnad, kes on rahvusparkide käekäigust huvitatud. See on hea alus üksteist paremini mõista looduskaitse küsimustes,” selgitas keskkonnaameti looduskaitse nõunik Kaja Lotman. „Kui rahvusparkide kogukonnad tähistavad ühist tähtpäeva kohaliku kultuuripärandi võtmes, tugevdab see identiteeti ja omavahelist koostööd.“