Suvel tuuakse Virtsu–Kuivastu liinile kolmas laev

TS Laevade juhatuse esimehe Jaak Kaabli sõnutsi kasvab suvel reisihuvi Virtsu–Kuivastu liinil märkimisväärselt. “Saare- ja Muhumaa on populaarsed suvepuhkuse sihtkohad nii eestlastele kui ka turistidele ja kogemused näitavad, et populaarsematel aegadel ja päevadel on sujuva ülesõidu tagamiseks vaja kolme laeva,” rääkis ta.