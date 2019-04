Parklast lenduv prügi ajas talunikul kopsu üle maksa

“Mõtlesin, et enne edasi ei künna, kui probleem on lahendatud,” ­ütles maaomanik. “Mis mõttega ma seda kilet ja plekki pean enda maasse kündma? Ja kui tuleb heinaaeg, käime perega maa üle, korjame sealt prügi kokku, muidu ei saa masinatega pealegi.”

Silmaga võttes poole kilomeetri kaugusele on heina- ja põllumaa mitmekümne parklameetri pikkuses täis tikitud paber- ja kilekotte, sekka lömmis plekktaarat. Eesti Vabariigi piirini viivas suunas on maanteed ja erakinnistut eraldav kraav ja selle perv aga nii paksult tuubil igat liiki prügi, et hakkab paha.