Kui meeste tants lõppes, puges päiksekiir pilve taha tagasi. Ja just täpselt sel hetkel! Nii ruttasid mehed taas trepist üles, otsimaks varju oma rühma pesas.

Harjutusplats ehk vaid kaheminutilise jalutuskäigu kaugusel läänetribüüni väravast asuv piduliste peidupaik on eriline. Mõni rühm on sinna seadnud püsti telgid, teised on otsustanud lihtsalt maha pikali heita. Igaühele oma.