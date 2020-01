Pole kehvemat ajastust kolmandaks sillaks

Tellijale

Silla ehituseks toetuse saa­mise väljavaadet kommenteeris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordiarengu ja investeeringu osakonna juhataja Indrek Gailan. Ta ei öelnud, et ELi raha saab, ega väitnud sedagi, et ei saa. “Kindlasti on uuel perioodil prioriteetsemad projektid, mis linnalistes piirkondades aitavad suurendada jalgsi liiklemist ning jalgratta- ja ühistranspordi kasutamist. Seda seepärast, et vähendada aastaks 2030 transpordisektori süsinikdioksiidi heidet näiteks autostumise arvelt,” andis Gailan lootust.