President andis pärnakale rahvaluule kogumispreemia

President rõhutas autasude üleandmisel rahvaluule kogumise kultuurilist ja ajaloolist tähtsust. Ta märkis, et Eesti rahvaluule arhiivis on hoiul mitme põlve lood ja teadmised, mis on tänapäevalgi väärtuslikud allikad.

Tänavusel eesti raamatu ning laulu- ja tantsupeo aastal puudutab pärimus Karise jutu järgi eriti vahetult. "Nagu me hästi teame, rahvas algab raamatust. Kuid ma lisan siia olulise täienduse: rahvas algab lugemisest. Ilma lugemata on raamatud lihtsalt hulk paberit. Hoiame siis raamatu ja lugemise ühes, et rahvas kestaks. Siin on ka teil, mu head rahvaluule arhiivi kaastöölised, tähtis roll kanda," ütles riigipea.