Hiiglasliku meretuulepargi arendus kogub tuure

Tellijale

Kihnu saare lõunatipus Pit­känä ninal asuvast tuletornist merre plaanitavast Eesti suurimast meretuulepargist on energiaettevõttes unistatud kaua. Kihnu ­vallavanema Ingvar Saare sõnutsi on tema teada ideest räägitud ligemale kümme ­aastat, ent konkreetsete sammudeni pole seni jõutud. “Küllap tuleb see riigi võetud kliimaneutraalsuse kohustusest, et nüüd on plaanid taas jutuks,” arvas Saare.