Tellijale

Politsei- ja piirivalveameti Pärnu piirkonnavanema Tõnu Kivise sõnutsi olid need äärmiselt õnnelikud õnnetused, sest inimesed viga ei saanud. “Kuna nädala lõpus on oodata lumelisa, palun sõidukijuhtidel arvestada sellega, et teed võivad olla libedad,” hoiatas ta. Seetõttu tuleks liikluses olla tähelepanelik, valida teeoludele vastav sõidukiirus ja hoida küllaldast pikivahet, et jääks aega ümbruses toimuvale reageerida. Samuti palub politsei vältida järske manöövreid ja möödasõite.