Kiirraudtee ehitus laieneb mitmele uuele viaduktile

Küll on RB Estonia juhatuse esimehe Tõnu Grünbergi sõnutsi välja valitud esimesed seitse rajatist, mille ehitushange on plaanis välja kuulutada juba käesoleva aasta teises pooles. „Kuna põhiprojekteerimine on Eestis kõige kaugemale jõudnud Harju- ja Raplamaal, saame seal alustada konkreetsete objektide ehitamisega. Nende hulka kuuluvad viis maanteeviadukti ja kaks ökodukti, kuid muidugi jälgime pidevalt, et vastavalt projekti edenemisele saaks anda töösse veel objekte nii palju kui võimalik. Siin mängib väga tähtsat rolli maanteeamet, millega koostöös suure osa ehitushangetest korraldame,“ selgitas Grünberg.