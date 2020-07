Politsei hakkab tühjaks jäänud Sindi sotsiaalmajas õppusi korraldama

“Harjutused ei too endaga kaasa müra ega ohtlikke olukordi kõrvalistele isikutele ega linnakodanikele,” kinnitas Lääne prefektuuri operatiivkeskuse juht Sander Peremees. Ta lisas, et sellistes kohtades harjutamine lisab treeningule päriselulisust, mida mujal on raske ette kujutada. “Mida reaalsem on keskkond, seda reaalsem tundub harjutus.”