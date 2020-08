Nimelt on OÜ SP1 edastanud linnale ehitusloa taotluse, et ehitada krundile vabatahtlike päästjate maja, kuid osa naabreist usub, et tegelikkuses tahetakse riigikaitsemaale rajada korterelamu. Sama arvamust jagab Pärnu Sadam, mille esindaja süüdistab linnavalitsust õigusevastases planeerimises, väites, et kõnealusele krundile kavandatud ehitusprojekt on vastuolus linna üld- ja detailplaneeringuga.