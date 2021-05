Liivi lahe kalanduskogu esimehe Esta Tamme sõnutsi on maa- ja rannaelanike mure tuleviku pärast sügav. “Sõltumata sellest, kas tegu on metsa-, jahi-, kala-, talu- või põllumehega, on meid kõiki viinud ääre peale liigsete, lõpuni uurimata ja liiga kergelt kehtestatud piirangute poliitika, mis on kestnud valdkonnast sõltuvalt kümme kuni 20 aastat,” avaldas Tamm. “Muidugi pole selles süüdi praegune valitsus, kelle õlgadele meie palve on langenud, kuid loodame riigijuhtide abile praegu, kui olukord areneb üsna kriitilises suunas.”