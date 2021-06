Osa Kilingi-Nõmmest varastatud riigilippe saadi tagasi

Kilingi-Nõmme päästekomando pealik Sven Koovit ütles, et päästjad käisid eile tavapärasel patrullsõidul, avastamaks ohtlikke lõkkeid. Nad nägid Leipste külas, paari kilomeetri kaugusel Kilingi-Nõmmest tee ääres kraavipervel lippe ja pidasid masina kinni ning võtsid need kaasa. Kuna päästjad olid kursis jaanipäeval toime pandud vargusega, mil salaja viidi minema 46 tänavavalgustuspostide küljes lehvinud väikest riigilippu, said nad kohe aru, millega tegu. Kooviti jutu järgi oli kraavipervel ainult posu lippe, ei midagi muud.