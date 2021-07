Pikne tegi pahandust

Esimese väljakutse said päästjad veidi pärast kella 16, kui Lääneranna vallas Nedrema külas tuli kustutada heinarull, mille tõenäoliselt süütas välk.

Tund hiljem teavitati häirekeskust, et äike on löönud majja Tammiste külas Randivälja teel. Kohapeal selgus, et pikne lõi elamu vahetus läheduses maasse ja sellest ei tekkinud tulekahju, küll oli toas tunda kärsahaisu, mistõttu päästjad kontrollisid hoone üle.