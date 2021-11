Nagu selgub mürakaardi ja tegevuskava koostanud Steigeri inseneribüroo kokkuvõttest, on liiklusmüra piirväärtus – päeval 60 ja öösel normaalse kõne valjusega 55 detsibelli – Tori vallas üldjuhul täidetud. Kõnealusel juhul on võetud arvesse, et hoonete teepoolsetel külgedel on lubatud piirmäärast kuni viis detsibelli kõrgem müratase.