Harrastuskalapüüki ootab ees mitu muudatust

Kuna Läänemere avaosa lõhepopulatsioonid on väga nõrgad, leppisid Euroopa Liidu kalanduse eest vastutavad ministrid nende kaitsmiseks oktoobris kokku, et 2022. aastal tuleb Läänemere avaosas harrastuspüügil vette tagasi lasta kõik looduslikud lõhed ning seda sõltumata püügivahendist ja kala seisundist. “Sellega püütakse kaitsta iga looduslikku isendit, sest iga selline lõhe on tähtis,” põhjendas keskkonnaminister Tõnis Mölder. “See tähendab, et kui õnge otsa või võrku satub väljaspool Soome lahte lõhe, millel on rasvauim alles, tuleb see igal juhul vabastada.”