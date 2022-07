Sindi ja Tori kalmistutele rajati veevõtukohad

Tünder ütles, et süsteem võib olla kasutajate jaoks võõras. “Uue pumba kasutamine on väga lihtne: tuleb peal olevat nuppu vajutada, vesi jookseb välja ja jääb ise seisma,” selgitas ta.

Peale Sindi vana kalmistu on Tori kalmistule viiva tee ääres kaks uut veevõtukohta. Sindi uuel kalmistul on olemas kaks pumbaga salvkaevu. Uutes veevõtukohtades on puhas vesi, mis tuleb otse trassist.