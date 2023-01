Volikogu otsustas anda vapimärgi viiele inimesele

Rein Kilgile antakse vapimärk number 116 Pärnu linna ettevõtluse arendamise ja Pärnu Sadama korvpallimeeskonna toetamise eest. Tema osalusega AS Pärnu Sadam on korvpallimeeskonda toetanud alates 2014. aastast, meeskond võitis 2022. aastal Eesti meistrivõistlustel kuldmedali.

Kilk on olnud Pärnu sadama arengu eestvedaja ja üks omanikest alates 1995. aastast. Ta on andnud suure panuse piirkonna arengusse ja loonud aastate jooksul töökohti Pärnu linnas. Rein Kilgi teeneks on ajaloolise väärtusega Ammende Villa kordategemine, 1999. aastal valiti ta Pärnu aasta meheks. Lisaks korvpallimeeskonna toetamisele on ettevõtja toetanud sõudesporti, ta oli 18 aastat Eesti sõudeliidu president.