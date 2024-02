Osalege südameketis ⟩ Pärnakad püüavad üheskoos suurima südame rekordit

Peale Pärnu linna kogunetakse Pärnumaal suurimat südant tegema ka näiteks Sindis, Kilingi-Nõmmes ja Metskülas. Kui algatus tuli aastaid tagasi JJ-Streeti tantsukoolilt, siis sel aastal on üleskutsega ühinenud kogukonnad ise. "See on võimas, et tänavu on südamete tegemisega kaasa tulnud ka sellised maakonnad ja vallad, mis varem osalenud ei ole. Eks südamlikud ideed tule ikka inimestelt, kellel on suur süda," selgitas üle-eestiline koordinaator Lenel Karu.