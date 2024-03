Pärnumaal on enim tõrjevahenditest põhjustatud mürgistusi seotud sääsetõrjega

"Kui kaitsed aeda, kaitse ka iseennast! Näiteks õunapuid pritsima minnes tuleb kindlasti kanda prille, maski ja kindaid. Ka väetist peenrasse puistama hakates tasub enne kindad kätte tõmmata. Seda, kuidas ennast just konkreetse tõrjevahendi eest kaitsta, saab enne kasutamist lugeda toote etiketilt," rääkis Oder ning lisas, et kindlasti tuleb kemikaale hoida lastele kättesaamatus kohas.

Mürgistusinfoliinile 16662 on erinevate tõrjevahendite ja väetistega seotud mürgistusmuredega pöördutud kokku pea 1450 korral, neist 85 on olnud Pärnumaalt. Võrreldes teiste maakondadega on Pärnumaal kõige enam juhtumeid seotud putukatõrjevahenditega, ehk sääse- ja puugitõrjega. Nendele järgnevad väetised ja näriliste tõrjevahendid. Pea võrdselt on mürgistusõnnetusi väikelastega vanuses 1–4 ning 18-64-aastaste täiskasvanutega.