Tähelepanu ⟩ Ringluses on võltsitud 20eurosed!

Aprilli algusest on politseini jõudnud ligikaudu 1200 euro eest võltsitud 20euroseid kupüüre. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juhi Vjatšeslav Milenini jutu järgi on praegu ringluses väga hea kvaliteediga võltsingud. Politsei uurib neid juhtumeid ja teeb tööd selle nimel, et kurjategijad tabada. "Palume nii sularaha kasutavatel ettevõtetel kui ka ülejäänud inimestel olla sularaha kasutades tähelepanelik. Selle ehtsust saab kontrollida eriseadmega või katsu-vaata-kalluta-meetodil. Valeraha kahtluse korral pöörduge politsei poole või lähimasse panka," lausus ta.