Pärnu ühisgümnaasiumis täitub eksaminandidega viis klassiruumi kokku 96 õpilasega. Pool tunnikest enne kella kukkumist on noored juba ukse taga ootel. Õhk ei ole just ärevusest paks, kuid arusaadavalt ei ole see ka tavaline koolipäev: šokolaaditahvlid kaenlas, ID-kaart näpus, mõnel pealtnäha rahulikult istujal jalg tatsumas või nägu vihikus, et tsitaate korrata.