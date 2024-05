Minge emadepäeval metsa, kontserdile või laadale

Reedel kell 19 peetakse Kilingi-Nõmme spordihoones traditsioonilist võimlemisklubi Githa emadepäeva võimlemispidu, mis on järjekorras 33. Need on klubi juhi ja pidude algataja Margit Schmidti teatel toimunud juba 1990. aastast ja alati samal ajal, vaid koroonaajal jäi pidu vahele. Üritus jääb igal aastal üldjoontes samaks, vaid esinejad muutuvad. Ülesastujate seas leidub võimlejaid alates 1. klassi lastest kuni eatuteni, nagu Schmidti ütlust mööda kõige väärikamaid kutsutakse. Kõige vanemal esinejal on suisa 88 aastat turjal.