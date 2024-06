Video ja galerii Noortelaagri popimateks teemadeks osutusid laskmine ja haavade sidumine

Meditsiiniväljaõppe rühmas selgitati muu seas, kuidas toime tulla lahtise kaelahaavaga. Prantsuse lütseumi 10. klassi neiud Helga Maari Lepasepp ja Luisa Mölder arvasid, et kui sidumine kord ära õppida, on edaspidi lihtsam. “Kui verd jookseb, on teised faktorid: siis on hirmsam ja realistlikum. Eks õudne ole ikka, aga mitte nii õudne, kui harjutamata lihtsalt side kätte antaks, et “tee nüüd”. Ma arvan, et saaksime päris elus hakkama, kuna me oleme selle läbi proovinud,” seletas Lepasepp. “Praegu on maailmas asjaolud sellised, et kunagi ei tea, mis juhtuda võib.”