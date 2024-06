Mullu suri Pärnumaal 156 inimest vähem kui aasta varem

Surmade arv vähenes peamiselt põhjuste arvelt, mis pandeemia ajal enim kasvasid, nimelt COVID-19 ja vereringeelundite haigused.

Veidi alla poole kõikidest Pärnumaa surmadest oli põhjustatud vereringeelundite haigustest. Need on seotud ebatervisliku elustiiliga, näiteks suitsetamise, alkoholi liigtarbimise, valede toitumisharjumuste ja vähese liikumisega. Ehkki igapäevaste suitsetajate hulk on juba mõnda aega kahanenud, on ülekaaluliste osa rahvastikus viimasel kümnel aastal kasvanud ehk ühe põhjuse asemele on tulnud teine.



Sageduselt järgmine surma põhjus on pahaloomulised kasvajad, millesse Pärnumaal suri mullu 267 inimest. Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tõttu suri 54 elanikku. Näiteks autoõnnetuses hukkus neli inimest, kõik nad olid mehed. Aasta varem sai surma kolm inimest ja samuti oli tegu meestega.



Enesetappe registreeriti kümme, nendest kaheksa tegid mehed. 2022. aastal oli 13 enesetappu, nendest kümme sooritasid mehed.



Kogu Eesti andmetest paistab, et suurenenud on narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv. Aastaga kasvas see 80-lt 113ni.



TAI narkootikumide valdkonna juhi Katri Abel-Ollo selgitusel on tõus tingitud narkoturul aina enam levinud tugevatoimeliste sünteetiliste opioidide, nitaseenide tarvitamisest. Ta tõi esile, et muret valmistab 15 üledoosi surmajuhtu noorte ehk 15- kuni 24aastaste seas. “Narkoturg on illegaalne ja ettearvamatu, kus ka korra proovimine võib lõppeda tarvitajale ja tema lähedastele väga kurvalt,” hoiatas Abel-Ollo.