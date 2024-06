Patsiendikindlustuse süsteem jõustub sügisest

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste hinnangul aitab loodav kindlustussüsteem muuta tervishoidu patsientidele turvalisemaks ja lihtsustab kahju korral hüvitiste saamist. "Tervishoiutöötajatele annab patsiendikindlustuse loomine kindlustunde, et on olemas kohtuväline süsteem hüvitise saamiseks tahtmatu eksimuse tõttu tekkinud kahju korral ja et selleks ei pea kedagi kohtus süüdi mõistma. Tervishoiutöötajatele annab patsiendikindlustuse loomine turvatunde, et neid tahtmatute eksimuste eest süüdi ei mõisteta. Raviasutustel ja arstidel võimaldab see edaspidi ohujuhtumitega senisest avatumalt ja julgemalt tegelda ning neist õppida," selgitas Paluste.