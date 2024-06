Koolid otsivad kümnete kaupa pedagooge

Pärnu Rääma põhikool otsib eesti keele ja kirjanduse, matemaatika-, inglise keele ning eriklasside õpetajat, samuti klassiõpetajat ja haridustehnoloogi. Rääma põhikooli direktori Elmo Joa jutu järgi vajatakse matemaatikaõpetajat, et olemasolevate koormust vähendada. Kõige keerulisem seis valitsebki just selle aine pedagoogidega. Samal ajal on matemaatika üks tähtsamaid distsipliine, mis arendab süsteemset mõtlemist.

See, millise ala õpetajaid on keerulisem kooli leida, on Jõe teatel muutuses. Ent teda üllatas, et väljakuulutatud klassiõpetaja konkursile laekus nii vähe sooviavaldusi. Direktor teab, et sel erialal on nii õppijaid kui lõpetajaid rohkesti. "Kuhu nad kaovad, seda ei oska mina küll öelda. Pärnusse nad võib-olla ei ole jõudnud," tähendas ta.